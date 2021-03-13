Süper lig ekiplerinden Hatayspor'da Selim Ilgaz şoku yaşanıyor. Sivasspor maçında sakatlanan oyuncunun ameliyat olduğu ve 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Hatayspor'dan resmi açıklama geldi!

Oyuncumuz Selim Ilgaz Acıbadem Fulya Hastanesinde Ameliyat Oldu

Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Selim Ilgaz, Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ameliyat edildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berkin Toker tarafından sporcumuzun sol diz ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs operasyonu yapıldı.

Dr. Berkin Toker, başarılı bir operasyon geçiren sporcunun 6-7 ay sonra tekrar çalışmalara başlayabileceğini belirtti.