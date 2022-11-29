Hatay forması giyen Portekizli oyuncu Ruben Ribeiro'nun ülkesinde eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle ev hapsi cezası aldığı, uygulama hayata geçmeden ise Türkiye'ye kaçtığı iddia edildi.





Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; Dünya Kupası nedeniyle ulusal liglere verilen arada Portekiz'e gelen Hataysporlu Ruben Ribeiro'nun, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı ve ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Haberde; elektronik gözetim kapsamına alınan Ribeiro, güvenlik görevlilerinin uygulama için gerekli olan cihazları kurmaya gitmeden önce evini terk ederek Türkiye'ye döndüğü yazıldı.

TELEFONLARA CEVAP VERMİYOR

Portekiz'den gelen telefonlara cevap vermeyen Ribeiro, elektronik gözetimin yanı sıra eşi Angela Vieira'ya karşı uzaklaştırma cezası da aldı.

"ULUSLARARASI TUTUKLAMA TALEBİ OLABİLİR"

Hataysporlu Ruben Ribeiro'nun eşine şiddet uygulaması ve ardından tutuklanıp ev hapsine çarptırılmasının şoku yaşanırken Türkiye'ye kaçma ihtimali Portekiz hükumetini harekete geçirdi.





Correio da Manha'nın iddiasına göre Portekiz hükumeti Ruben Ribeiro'nun Portekiz'e teslim edilmesi için uluslararası tutuklama talebinde bulunabileceğini iddia etti.

RUBEN RIBEIRO'NUN TÜRKİYE KARİYERİ

Ağustos 2020'de Portekiz'in Gil Vicente takımından transfer edilen Ruben Ribeiro, bu sezon Süper Lig 'de 11, TÜrkiye Kupası'nda ise iki maçta görev yaptı.





Süper Lig'de iki kez asist yapma başarısı gösteren 35 yaşındaki oyuncu, gol atma sevinci yaşayamadı.

Transfer olduğu günden beri, Hatayspor formasıyla 82 maçta görev alan Ruben Ribeiro, sekiz kez gol atmayı başarırken, altı kez de asist yaptı.