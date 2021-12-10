Atakaş Hatayspor, Süper Lig 'in 16. haftasında konuk olduğu Altay'ı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti ve 2 maçlık kötü gidişatına son verdi. 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, değerli bir galibiyete imza attıklarını vurguladı.

Zorluk derecesi yüksek bir maça çıktıklarını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Stat açılışında muhteşem bir taraftar önünde oynadık. İlk 15-20 dakika biz zorluk yaşadık. Takım savunmasını o anlarda iyi yaptık. Kalemize gelen ilk şut gol oldu. Ancak oyuncularımız oyun disiplininden kopmadı. Önce beraberliği yakaladık, ardından galibiyet golünü bulduk. Stadı çok beğendim. Altay'a yakışan bir stat olmuş. Ben de oyuncuyken burada oynadım. Oyuncularımı kutluyorum. 2 haftadır kötü sonuçlar almıştık. Futbolcularımız demoralize oldu, taraftarımızın tepkisi bizi üzdü. Ancak takım inancını kaybetmedi. Geriye düşmemize rağmen doğru şeyler yaptık. Bu galibiyeti bizim iyi günümüzde de ancak daha çok kötü günümüzde yanımızda olan taraftarımıza armağan ediyoruz."







