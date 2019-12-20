Hatayspor’da Maiga ile yollar ayrıldı

TFF 1.Lig'de lider konumda bulunan Hatayspor'da savunma oyuncusu Hamidou Maiga ile yollar ayrıldı. Malili stoper oyuncusu bu sezon sadece bir maçta görev yapmıştı.

20 Aralık 2019, Cuma 15:39
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Hatayspor’da Maiga ile yollar ayrıldı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor’da Malili stoper Hamidou Maiga ile yolların ayrıldığı açıklandı.

‪Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hamidou Maiga ile anlaşmalı olarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine kulübümüze verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

1,97 boyundaki stoper, 2018-2019 sezonunda teknik direktör İlhan Palut döneminde transfer edilmişti.

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)-

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