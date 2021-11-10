Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig ’e iki sezondur damga vuran Hatayspor’un bu başarısının ardında büyük bir planlama ve çalışmanın gücü var. Bordo-Beyazlılar’ın uçurumun kenarından zirveye yürüyüşünü bu sürecin başrolündeki ismi Onursal Başkan Lütfü Savaş’tan dinledik.

Kulübün çok zor günler geçirdiğini söyleyen Savaş, “Biz Hatayspor’u sahipsiz bırakmamak adına borçlarıyla beraber kulübün işleyişini devraldık. Düşmek üzere olan takımı son maçta ligde tutup 2. Lig’de şampiyonluğa oynayacak kadroyu kurduk. Bununla beraber sağlam temellere dayanan bir idari yapı oluşturduk. Saha içinde de başarı geldi. 1. Lig’e yükseldik. 1. Lig’deki ilk sezonumuzda Play-Off oynama başarısı gösterdik. Ertesi sezon yine mütevazı bir kadroyla Süper Lig’e yükselmeyi başardık” dedi ve ekledi:





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‘Bizden ayrılırsa...’

“Süper Lig’de ilk sezonumuzda kimse bizden böyle bir performans beklemiyordu. Daha önce Karagümrük’te 11 maça çıkan genç teknik adam Ömer Erdoğan’ı takımın başına getirdik. Hocamıza, ekibine, potansiyeline güvendik. Çağı takip eden, kendisini her zaman geliştiren, yabancı dilleri olan bir hoca. Ona başarılı olabileceği bir çalışma ortamı sunduk. O da tüm mesaisini takıma harcayarak el birliğiyle bu başarıları yakaladık. Şimdi Ömer hocanın adı birçok takımla anılır hale geldi. Benim ona söylediğim bir şey var. Süper Lig’in ikinci sırasındaki takımdan ayrılıp ancak ve ancak Milli Takım ’a gidilir. O görevi de layıkıyla yapabilecek kapasitede bir isim.”

'İlhan Palut en iyilerden'

"İlhan Palut, sportif direktörken, daha önce hiç teknik direktörlük yapmamışken sportif direktörlükten alıp teknik direktörlüğe getirdik. Genç bir hocaya şans verdik. Hatayspor’da kendisini gösterdi ve bugün Konyaspor ’da aynı Ömer Erdoğan gibi ligin en başarılı teknik adamlarından bir tanesi haline geldi. Hatayspor, Türk futboluna bu şekilde hizmetler yapmaya devam edecek.”

Ömer Necati Albayrak







