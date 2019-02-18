Hatayspor'da, İstanbulspor mesaisi başladı

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.

18 Şubat 2019, Pazartesi 17:08
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Hatayspor'da, İstanbulspor mesaisi başladı

Hatayspor, Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.

Hatayspor, 22 Şubat Cuma günü deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Osman Çalgın Tesisleri'nde, Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleşen antrenman iki saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman taktik çalışma, 5'e 2 çalışmasıyla tamamladı. Akdeniz ekibi, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

İHA

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