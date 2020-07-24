TFF 1. Lig'de zirvenin sahibi olarak Süper Lig'e yükselmeyi başaran Hatayspor, yeni sezon adına da transfer çalışmalarına hız verdi. Hatay'ın gündemine gelen isimlerden biri Al-Ettifaq forması giyen Cedric Yambere oldu.
Mohamed Toubache'nin haberine göre Al-Ettifaq kadrosunda yer alan Yambere, Süper Lig'e yeni yükselen Hatayspor'a transfer olmaya hazırlanıyor.
https://twitter.com/MohamedTERParis/status/1286558799793356807
29 yaşındaki stoper, daha önce Avrupa'da Bordeaux, Anji, APOEL ve Dijon formaları giymişti. Geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq'a transfer olan Yambere, bu sezon toplam 24 maça çıkarken 3 de gol kaydetmeyi başardı.
Fransa'da Bordeaux'da doğan oyuncu, Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takımının da formasını giymekte.