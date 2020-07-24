TFF 1. Lig'de zirvenin sahibi olarak Süper Lig'e yükselmeyi başaran Hatayspor, yeni sezon adına da transfer çalışmalarına hız verdi. Hatay'ın gündemine gelen isimlerden biri Al-Ettifaq forması giyen Cedric Yambere oldu.

Mohamed Toubache'nin haberine göre Al-Ettifaq kadrosunda yer alan Yambere, Süper Lig'e yeni yükselen Hatayspor'a transfer olmaya hazırlanıyor.





29 yaşındaki stoper, daha önce Avrupa'da Bordeaux, Anji, APOEL ve Dijon formaları giymişti. Geçtiğimiz yaz Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq'a transfer olan Yambere, bu sezon toplam 24 maça çıkarken 3 de gol kaydetmeyi başardı.

Fransa'da Bordeaux'da doğan oyuncu, Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takımının da formasını giymekte.