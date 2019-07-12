Halil İbrahim KARAÇAY/HATAY, (DHA)- Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Hatayspor, iç transferde Mehmet Tayfun Dingil ve Soner Örnek ile anlaştı.

Hatayspor, sözleşmeleri bu sezon sona eren tecrübeli savunma oyuncuları Mehmet Tayfun Dingil ve Soner Örnek ile yeniden anlaşma sağladı. İki oyuncu da birer yıllık sözleşme imzaladı. Erzurum kampında gerçekleşen imza törenine Hatayspor yönetimi adına idari menajer Murat Bereket katıldı. Bereket, yeni sezon çalışmalarının sürdüğünü söyledi.



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