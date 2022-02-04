Sezona iyi bir başlangıç yapan ve ilk yarının sonlarına doğru inişli çıkışlı performans sergileyen Hatayspor, ara transfer döneminde Emre Kaplan, Mahmud Kahraba ve Selimcan Temel'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

Son olarak Fenerbahçeli eski futbol Yassine Benzia ile ilgilenen Akdeniz ekibi uygun şartlar oluşursa ve teknik direktör Ömer Erdoğan’dan olumlu yanıt alınırsa transfer için somut adımlar atacak.

Yassine Benzia Kimdir?

Fransa Ligue 1 takımı Lyon altyapısından yetişen Benzia, 2015/16 sezonunda 1 milyon Euro bonservis ile Lille takımına transfer oldu. 2 sezon Fenerbahçe ve Olympiakos’ta kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu 2019 yılında 1.5 milyon Euro bonservis ile Dijon’a transfer oldu. Ligue 2’de Dijon formasıyla 16 maça çıkan futbolcu 4 gol 2 asist yaptı.