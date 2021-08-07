Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun onursal başkan Lütfü Savaş başkanlığında İskenderun’da toplandığı belirtildi.

Alınan kararla yeni sezonda görev dağılımının şu şekilde yapıldığı aktarıldı:

Kulüp başkanı Nihat Tazearslan, idari ve mali işlerden sorumlu başkan vekili Aydın Toksöz, basın ve dış ilişkilerden sorumlu başkan vekili Prof. Dr. Mustafa Özat, başkan vekili Mustafa Baştuğ, genel sekreter Rahmi Vardı, futbol şube sorumlusu Ender Yardımcı, sayman Mehmet Bozkurt, altyapı sorumluları Mehmet Savaş, Doğan Samsum, Nevzat İnan, salon sporları ile ilgili sorumlu üye Prof. Dr. Mustafa Özat, stadyum ve tesislerden sorumlu üyeler Aydın Toksöz, Mehmet Savaş, Selçuk Akıllı, taraftar ile ilgili sorumlu üyeler Nevzat İnan, Rahmi Vardı, Atakaş Hatayspor Store ile ilgili sorumlu üyeler Prof.Dr. Mustafa Özat, Selçuk Akıllı, stat ve kulüp güvenliği ile ilgili sorumlular Aydın Toksöz, Selçuk Akıllı, İktisadi İşletme, Şirketleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili sorumlu üyeler İhsan Ar, Osman Oğuzhan Çolak.



