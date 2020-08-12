Hatayspor’da Erdoğan dönemi

Süper Lig ’in yeni ekibi Hatayspor’da, 43 yaşındaki teknik direktör Ömer Erdoğan 1 yıllık sözleşmeye imza atıldı. Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde sürdüren Bordo-Beyazlılar’da teknik direktörlüğe Ömer Erdoğan resmen getirildi. Hatayspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Erzurum’da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı ve Sportif Direktörümüz Fatih Kavlak katıldı. Ailemize, hocamıza ve ekibine hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi. Ömer Erdoğan ilk hocalık deneyimini sezon içinde Karagümrük’te yaşamıştı.