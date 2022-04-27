Hatayspor’da Diouf bilmecesi

Tarihinde ilk kez yükseldiği Süper Lig ’de kalıcı olmayı başaran Hatayspor’da gündem sözleşmesi biten oyuncular... Bordo-Beyazlılar, ilk olarak kontratı sezon sonunda sona erecek olan Diouf’la masaya oturmak istiyor. Ancak deneyimli forvete şu ana kadar yapılan çağrılar karşılıksız kaldı. Başkan Lütfü Savaş ve teknik direktör Ömer Erdoğan’ın her fırsatta takımda tutmak istediklerini vurguladığı yıldız oyuncunun menaceri Hatay’a çağrılacak. Oyuncu cephesinin şimdilik yeni kontrat için beklemek istediği ifade ediliyor. Diouf’un adı zaman zaman İstanbul takımlarıyla anılsa da 34 yaşındaki forvetin Arap Yarımadası’ndan öneriler aldığı belirtiliyor.

Falette gidiyor

Hatayspor’un bazı oyuncularla da yollarını ayırmak adına şimdiden kolları sıvadığı ifade ediliyor. Sözleşmesi devam etmesine karşın 30 yaşındaki stoper Simon Falette’e ‘kulüp bul’ mesajı iletildi. Deneyimli oyuncunun kalan 1 sezonluk kontratının feshedileceği bildirildi.