Hatayspor’a sponsorluk desteği

Pompa sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Wilo, Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Hatayspor’a sponsor oldu.

15 Mart 2019, Cuma 15:47
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Hatayspor’a sponsorluk desteği

Pompa sistemleri sektöründe faaliyet gösteren Wilo, Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Hatayspor’a sponsor oldu.

Wilo Türkiye, Spor Toto 1. Lig’de başarılı bir grafik çizen ve bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final oynama başarısı gösteren Hatayspor’a sponsorluk desteği veriyor. Hataysporlu oyuncuların 2018-2019 sezonunda sahaya çıkarken giydiği şortlarda “Wilo logosu” bulunuyor. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada, futbolun gelişimine katkı sağlamaktan gurur duyulduğu belirtildi.

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