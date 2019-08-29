Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında bordo beyazlı takım daha önce Fenerbahçe forması giyen orta saha oyuncusu Muhammed Samed Karakoç ve defans oyuncusu Abdurrahman Canlı’yı kadrosuna kattığını açıkladı. Süper Lig yolunda kadrosunu güçlendiren Hatayspor, iki oyuncuyla da 3 yıllık anlaşma sağladı.

Hatayspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Daha önce Fenerbahçe forması giyen Muhammed Samed Karakoç ve Abdurrahman Canlı, Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ve Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz’ün de katıldığı imza töreninde kendilerini bordo beyazlı renklerimize bağlayan imzaları attılar. Her iki oyuncu ile 3’er yıllık imzalan sözleşme kulübümüze ve futbolcularımıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.