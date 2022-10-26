Hatayspor'a 'Demirel' değdi! Müthiş çıkış
Birçok oyuncusuyla yollarını ayıran, sezona kemer sıkma politikasıyla giren Bordo-Beyazlılar, 6. hafta sonunda tek galibiyeti yokken Volkan Demirel’i takımın başına getirdi. Deneyimli hocayla Hatayspor ateş hattından çıktı, nefes aldı.
Hatayspor’un yeni teknik direktörü Volkan Demirel, verdiği taktikler ve yaptığı hamleler ile Hatayspor’u ayağa kaldırmaya devam ediyor.
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2 SENE YARDIMCILIK YAPTI
Fenerbahçe ’de Ersun Yanal, Erol Bulut, Tahir Karapınar ve Emre Belözoğlu’nun yardımcılığını yapan Volkan Demirel, ilk teknik direktörlük deneyimini ise Fatih Karagümrük’te yaşamıştı. Karagümrük’te Farioli’nin görevden alınmasının ardından 17 Aralık 2021’de Kırmızı-Siyahlılar’ın başına geçen Volkan Demirel, 22 karşılaşmada 1.60’lık puan ortalaması tutturarak başarılı bir performans sergiledi.
4 MAÇTA 3 GALİBİYET
Sezona kâbus gibi bir başlangıç yapan, ilk altı maçında sadece 1 puan alan Hatayspor, Volkan Demirel göreve geldikten sonra 4 maçta 3 galibiyet aldı. Bu sonuçlar Hatayspor’un taraftarını sevindirdi.
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ISMAEL'E BİR İLKİ YAŞATTI
Son olarak kritik maçta Beşiktaş ’ın öne geçmesinden sonra, Demirel’in yaptığı hamle Hatayspor’a 3 puanı getirdi. Heyecan dolu müsabaka 2-1’lik skorla sonuçlandı. Hatayspor’un tecrübeli teknik adamı Volkan Demirel, Valerien Ismael göreve geldiğinden bu yana Süper Lig ’de Beşiktaş’a deplasman mağlubiyeti yaşatan ilk teknik direktör oldu.