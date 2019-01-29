Hatayspor zirveye bir adım daha yaklaştı

Spor Toto 1. Lig’de Hatayspor fırtınası sürüyor. İlhan Palut yönetiminde yükseldiği ilk sezonunda adeta harikalar yaratan Güney ekibinin son kurbanı dipteki Karabükspor oldu. Hafta içinde Süper Lig’in lideri Başakşehir’i 4-1’le kupada safdışı bırakan Bordo-Beyazlılar, Kırmızı-Mavililer’i de 2-0’la geçti.
35 puanla 2. sıradaki Gençlerbirliği’nin ensesine yapıştı, farkı 6’ya indirdi.
Maçın önemli anları ise şöyle:
3. dakikada sol kanattan gelişen Hatayspor atağında Caner’in ceza yayı çaprazından çektiği şutunda kaleci topa sahip oldu. 15. dakikada kazanılan serbest vuruşta Mesut’un içeriye gönderdiği ortasında Caner Hüseyin’in gelişine vuruşundan top ağlarla buluştu. 0-1.
Ortalık kızardı!
75’te penaltı kazanan Hatayspor’da topun başına geçen Diallo’ya Furkan izin vermedi. 84’te Korkishko’nun çaprazdan yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2.