Hatayspor yönetimi sezon planlaması için bir araya geldi

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Adanaspor’u 2-1 yenen ve normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Hatayspor’da yönetim, yeni sezon planlaması için toplandı.

14 Temmuz 2020, Salı 01:04 Son Güncelleme:
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Hatayspor yönetimi sezon planlaması için bir araya geldi

TFF 1. Lig’in 33. haftasında Adanaspor’u 2-1 yenen ve normal sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Hatayspor’da yönetim, yeni sezon planlaması için toplandı.

Hatay Gastronomi Evi’nde gerçekleşen toplantıda, 2020-2021 sezonunda mücadele edilecek Süper Lig’in planlamasının yapıldığı belirtildi.

Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş ile Kulüp Başkanı Nihat Tazearslan da katıldı.

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