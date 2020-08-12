Hatayspor, yeni sezona Erzurum’da hazırlanıyor. Yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan ile çalışmalarını sürdüren bordo beyazlılar, günün ikinci çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. Pas oyunuyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla son buldu.
HATAYSPOR 3 EYLÜL’E KADAR ERZURUM’DA
Süper Lig’in yeni takımı Hatayspor, 3 Eylül’e kadar Erzurum’da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde çalışmalarını sürdürecek.
Hatayspor, Erzurum’da sürdürdüğü yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.