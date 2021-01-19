Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor ile Yeni Malatyaspor, galibiyet için kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Bordo Beyazlılar, 31 puanla 5. sırada bulunuyor. 18 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Sarı Kırmızılılar, 24 puanla 11. sırada bulunuyor. Evinde sadece Trabzonspor'a kaybeden ve sezonun flaş takımlarından olan Hatayspor, sahadan galip ayrılarak çıkışını sürdürmenin peşinde olacak. 5 maçlık aranın ardından geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor'u 4-1'le geçerek moral depolayan Malatyaspor ise zorlu deplasmanda kazanıp seri yakalamak istiyor.

Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antakya Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ramazan Keleş yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Hatayspor - Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Akın, Popov, Pablo, Yusuf, Katranis, Traore, Aabid, Akintola, Selim, Boupendza , Diouf

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Acquah, Youssouf, Adem, Kubilay, Tetteh, Umut

Hatayspor’da kart cezalısı Jean Claude Billong ile kaleci Munir Mohand Mohamedi dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları bulunan Benjamin Tetteh, Olcay Şahan, Semih Kaya ve Moryke Fofana’nın durumunun maç saati belli olacağı öğrenildi.