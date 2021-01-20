Hatayspor - Yeni Malatyaspor canlı

Süper Lig 'in 20. haftasında Hatayspor ile Yeni Malatyaspor, galibiyet için kozlarını paylaşıyor. Ligde oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Bordo Beyazlılar, 31 puanla 5. sırada bulunuyor. 18 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Sarı Kırmızılılar, 24 puanla 11. sırada bulunuyor. Evinde sadece Trabzonspor 'a kaybeden ve sezonun flaş takımlarından olan Hatayspor, sahadan galip ayrılarak çıkışını sürdürmenin peşinde. 5 maçlık aranın ardından geçtiğimiz hafta Çaykur Rizespor 'u 4-1'le geçerek moral depolayan Malatyaspor ise zorlu deplasmanda kazanıp seri yakalamak istiyor.

MAÇ BAŞLADI





Hatayspor: Akın, Sackey, Pablo Santos, Mesut, Popov, Aabid, Ribeiro, Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Acquah, Umut, Wallace, Hadebe, Hafez, Youssouf, Chebake, Zeki, Kubilay, Adem

Hatayspor - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antakya Atatürk Stadı’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı, hakem Ramazan Keleş yönetiyor. beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

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