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Hatayspor yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Hatayspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Kayserispor'u konuk edecek. Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

06 Mart 2021, Cumartesi 09:48 Son Güncelleme:
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Hatayspor yarın Kayserispor'u ağırlayacak

Ligdeki son yenilgisini 23. haftada sahasında Fenerbahçe karşısında 2-1'lik skorla alan bordo-beyazlı ekip, ardından 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.

Süper Lig 'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 46 puan toplayan Hatayspor, 5. sırada bulunuyor.

Kayserispor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da, sakatlığı süren Selim Ilgaz forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Adama Traore'nin oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Hatayspor 1-0 kazanmıştı.

AA

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