Hatayspor, Volkan Demirel yönetiminde çalıştı

Spor Toto Süper Lig ’de 1 puan ile sonuncu sırada yer alan Hatayspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel ile Osman Çalgın Tesisleri’nde çalışmalarına başladı. Son olarak Serkan Özbalta yönetiminde Kayserispor’a 4-0 mağlup olan Bordo Beyazlılar, milli maç arasını en iyi şekilde değerlendirerek, ligin 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı.

Osman Çalgın Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilirken, 1 saat 20 dakika süren antrenman ısınma hareketleri ile başlayıp, top kapma ve dar alan çalışması ile tamamlandı.



