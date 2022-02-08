Hatayspor, transferin son gününe girilirken iki genç Brezilyalı oyuncu için girişimlerini sürdürüyor. Güney ekibi; Dünya’nın en önemli genç yaş şampiyonalarından biri olarak gösterilen Sao Paolo Cup’ta (Gençlik Kupası) dikkat çeken performanslar gösteren Ze Roberto (Jose Roberto dos Santos) ve Garcez’i (Victor Hugo dos Santos Garcez) transfer etmek için son görüşmeleri yapıyor.

18 yaşındaki defans oyuncusu Ze Roberto ve19 yaşındaki sol kanat Garvez, Esporteclube Taubate takımında forma giyiyor. Brezilya Kulübü, iki oyuncu için bonservis bedeli istemezken, bir sonraki satıştan yüzde 50 pay talep ediyor. Hatayspor bu payın düşürülmesini isterken; oyuncuların Fransız temsilcileri Lincoln Fonseca veLucas Özcan ile bugün son bir görüşme yapılması bekleniyor.