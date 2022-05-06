Süper Lig 'de sezonun şampiyonu Trabzonspor Hatayspor deplasmanına çıkıyor. Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bordo-Mavili takım deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Son haftalarda maç kazanamayan Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor ise sahasında şampiyonu mağlup etmek istiyor.

Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hatayspor - Trabzonspor muhtemel 11'ler

Hatayspor: Munir, Sadık, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ribeiro, Saba, Benzia, El Kaabi, Diouf

Trabzonspor: Erce, Serkan, Ahmetcan, Vitor Hugo, Puchacz, Berat, Yunus, Kouassi, Bakasetas, Yusuf, Cornelius

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Bruno Peres, Denswil, Siopis, Hamsik, Koita ve Trondsen maç kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili ekip, geride kalan 35 haftada 75 puan topladı.

Ligde 6 maçtır kazanamayan ve 49 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise kötü gidişe dur demek istiyor.

Ömer Erdoğan'ın ekibinde Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.

Trabzonspor kamp kadrosu

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Tymoteusz Puchacz, İsmail Köybaşı, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Antony Nwakaeme, Djaniny Semedo, Andreas Cornelius, Emrehan Gedikli.