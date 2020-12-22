Tarihinde ilk kez bu sezon Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, ev sahibi avantajıyla çıktığı 6 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Bir ara koronavirüs ile ciddi şekilde boğuşan bordo-beyazlı ekipte göze çarpan tek eksik Gökhan Karadeniz... 30 yaşındaki hücum oyuncusu 10 resmi maçta 3 kez gole katkı (3 asist) yaptı. Son olarak Göztepe'yi İzmir'de devirdiklerinde TD Ömer Erdoğan, genelde kanatta görmeye alıştığımız Ruben Ribeiro'yu Rayane Aabid'in yanına merkeze çekmişti. Kanatlarda David Akintola ve Aaron Boupendza görev yapmış, hücumun en ilerisinde Mame Biram Diouf yer almıştı.

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Abdullah Avcı öncesi 8 lig maçında 6 puanı bulunan Trabzonspor, Avcı ile birlikte 5 maçta 11 puan daha topladı ve alt sıralardan ortalara doğru tırmandı. Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı koronavirüs karantinasında. Hüseyin Türkmen ve Anders Trondsen sakat. Fousseni Diabate, Stiven Plaza ve Bilal Başacıkoğlu ise A takımla beraber çalışmıyor. Bordo mavili ekipte son haftalarda en çok dikkat çeken isim Caleb Ekuban oldu. Djaniny, Rizespor karşısında siftah yaptı. Orta alanda enerjisiyle Abdulkadir Parmak ön plana çıktı. Sakatlığını atlatan Benik Afobe'nin deplasman kafilesinde yer alması geçen haftaki düzeni değiştirmeyecektir. Ortalama üstü oynayan Serkan Asan da sağ bekteki yerini Joao Pereira'ya kaptırmaz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hatayspor bu sezon iç sahada oynadığı 6 Süper Lig maçını kaybetmedi. (4 galibiyet - 2 beraberlik)

- Trabzonspor, Abdullah Avcı ile birlikte 5 lig maçında kalesinde sadece 2 gol gördü. (3 galibiyet - 2 beraberlik)

- Hatayspor'un iç sahadaki son 3 lig maçı "2.5 ÜST" bitti, 2'sinde "karşılıklı gol" de izledik.

- Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 3 lig maçı "2.5 ALT" bitti.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu! %23'lük kesim bordo-mavili ekibe zorlu Hatay deplasmanında güveniyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.