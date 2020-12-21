Hatayspor ile Trabzonspor Süper Lig'in 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde üst sıralarla farkı azaltan Trabzonspor, 14’üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Atakaş Hatayspor’u da mağlup ederek zirveye doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor da oldukça formda. Ev sahibi takım ise Trabzonspor'u eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

Hatayspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşma Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hatayspor - Trabzonspor ilk 11'ler

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabid, Ruben Ribeiro, Akintola, Adama Traore, Boupendza, Mame Diouf

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Baker Ekuban, Djaniny, Nwakaeme

HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İDDAA ORANLARI İÇİN TIKLAYIN!

Hatayspor'da son dakika!

Tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselen Hatayspor, müthiş bir sezon geçiriyor. Güney ekibi, özellikle iç saha performansıyla parmak ısırtıyor. Ömer Erdoğan’ın ekibi, sahasında çıktığı 6 lig maçında hiç yenilmedi. 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Geçen hafta da deplasmanda Göztepe’yi yıkan Hatayspor’un 21 puanı var. Trabzonspor karşılaşması öncesi Hatayspor’un ideal 11’le sahada olması bekleniyor.

Trabzonspor'da son dakika!

Bordo-Mavililer’de Abdülkadir Ömür ve genç Salih Kavrazlı’nın rahatsızlıkları devam ediyor. Afobe ise iyileşti. Hatayspor karşılaşması öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde herhangi bir sorun çıkmazken, tüm sonuçların negatif olduğu öğrenildi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen son idmanın ardından Trabzonspor kafilesi, özel bir uçuşla Hatay’ın yolunu tuttu.