Hatayspor ile Trabzonspor Süper Lig'in 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor galibiyetiyle ligde üst sıralarla farkı azaltan Trabzonspor, 14’üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Atakaş Hatayspor’u da mağlup ederek zirveye doğru bir adım daha yaklaşmak istiyor. Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor da oldukça formda. Ev sahibi takım ise Trabzonspor'u eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

Hatayspor - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşma Antakya Atatürk Stadı’nda oynanacak. Abdülkadir Bitigen'in yöneteceği mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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KADRODA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Trabzonspor’da hasta olan Abdülkadir Ömür ile Salih Karvazlı bu maçta da forma giyemeyecek. Diabate, Plaza ve Bilal’in kadro dışı bırakıldığı bordo-mavililerde, son maçta kadroda yer almayan Afobe ile Pereira ise bu maçla takıma geri dönüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki 11’i koruyarak Hatayspor mücadelesine aynı isimlerle çıkması bekleniyor.

HATAYSPOR İLE İLK KEZ

Trabzonpor, yarın deplasmanda oynayacağı maçla Süper Lig’de Atakaş Hatayspor ile ilk kez karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer, geçen sezon sonunda Süper Lig’e yükselen Akdeniz temsilcisi ile ligde ilk maçını oynayacak.

HATAYSPOR'DA EKSİK YOK!

Hafta sonu zorlu Göztepe maçını kazanarak üst sıralara tırmanan Hatayspor'da bu önemli karşılaşma öncesi eksi ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Hatayspor mücadeleye tam kadro çıkacak.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11’i şöyle: Uğurcan - Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon - Abdulkadir Parmak, Flavio - Baker, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Salih Karvazlı (Hasta)