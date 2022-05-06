Hatayspor - Trabzonspor maçı (CANLI)

Süper Lig 'de sezonun şampiyonu Trabzonspor Hatayspor deplasmanına çıktı. Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bordo-Mavili takım deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor. Son haftalarda maç kazanamayan Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor ise sahasında şampiyonu mağlup etmek istiyor.

Maçtan dakikalar

1'| Trabzonspor'da Kouassi'nin ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Munir'de kaldı.

4'| Hatayspor kalecisi Munir'in, çıkarken yaşadığı top kaybı sonrası Trabzonspor atak geliştirdi. İsmail Köybaşı'nın soldan ortasını savunma karşıladı. Sonrasında hızlı gelişen Hatayspor atağında Saba'nın soldan ortası savunmadan geri döndü.

Direkten döndü

7'| Hatayspor gole çok yaklaştı. Hatayspor'da sol kanattan Saba'nın ortası kaleye yöneldi ve top direkten oyun alanına geri döndü.

Trabzon penaltıdan yararlanamadı

11'| Trabzonspor mücadelenin 10. dakikasında penaltı kazandı. Ceza sahası içerisinde Mehdi Boudjemaa'nın, Murat Cem'e müdahalesi sonrası maçın hakemi Volkan Bayarslan, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas, penaltıdan yararlanamadı. Kaleci Munir'in Yunan futbolcuya gol izni vermedi.

12'| Trabzonspor tehlikeli geldi. Ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunu kaleci Munir çıkardı. Top kornere çıktı.

15'| Trabzonspor'da sol kanattan çalımlarla içe kat eden Kouassi, ters kanattaki Yusuf Erdoğan'ı düşündü. Top dışarıya gitti.

19'| Hatayspor'un atağında sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Bertuğ Yıldırımı'ın ortasını savunmada Ahmetcan Kaplan karşıladı.

22'| Trabzonspor tehlikeli geldi. Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında, Sackey, topun Djaniny'e gelmesine engel oldu.

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Hatayspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalıyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hatayspor - Trabzonspor 11'ler

Hatayspor: Munir, Sadık, Isaac, Burak, Adekugbe, Onur, Mehdi, Dylan, Saba, El Kaabi, Bertuğ

Trabzonspor: Uğurcan, İsmail, Serkan, Hugo, Ahmetcan, Berat, M. Cem, Bakasetas, Yusuf, Kouassi, Djaniny

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen, Bruno Peres, Denswil, Siopis, Hamsik, Koita ve Trondsen maç kadrosuna alınmadı. Bordo-mavili ekip, geride kalan 35 haftada 75 puan topladı.

Ligde 6 maçtır kazanamayan ve 49 puanı bulunan Atakaş Hatayspor ise kötü gidişe dur demek istiyor.

Ömer Erdoğan'ın ekibinde Adama Traore ve Kamil Ahmet Çörekçi sakatlıkları nedeniyle görev yapamıyor

Trabzonspor kamp kadrosu

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Serkan Asan, Tymoteusz Puchacz, İsmail Köybaşı, Vitor Hugo, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Dorukhan Toköz, Berat Özdemir, Yunus Mallı, Murat Cem Akpınar, Anastasios Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Jean Evrard Kouassi, Antony Nwakaeme, Djaniny Semedo, Andreas Cornelius, Emrehan Gedikli.