Hatayspor - Trabzonspor maç sonucu: 0-1

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşı karşıya geldiği Hatayspor'u Vitor Hugo'nun 74. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve Abdullah Avcı döneminde ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça (4 galibiyet, 2 beraberlik) çıkardı. Hatayspor ise bu sonuçla bu sezon evindeki ilk yenilgisini aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Adana Demirspor karşısında iki kafa golü atan Vitor Hugo, Hatayspor karşısında da bir kafa golüne imza atarken bu, onun ligdeki ilk golü oldu. Brezilyalı oyuncunun golüyle 3 puanı alan Trabzonspor, puanını 20'ye çıkarırken Hatayspor ise 21 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Hatayspor, çok etkili geldi. Sağ kanattan Akintola'nın yaptığı ortada Edgar Ie son anda altı pasta Diouf'tan önce topa dokundu ve topu ağlara göndermesine engel oldu. Pozisyonun devamında Boupendza, ceza sahası içinde yerde kaldı. Hatayspor takımı penaltı beklentisindeyken maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, devam kararı verdi.

10. dakikada Djaniny, sol kanattan topu taşıdı. Flavio'ya pasında Brezilyalı oyuncu Nwakaeme'yi topla buluşturdu. Nwakaeme'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş, etkisiz oldu.

14. dakikada Katranis'in soldan yaptığı ortada arka direkte Marlon, kafa vuruşuyla topu kornere yollayarak Diouf'a vuruş şansı vermedi.

16. dakikada Nwakaeme'nin rakibinden kazandığı top sonrası Hatayspor'u ceza sahasında 2'ye 1 yakalayan Trabzonspor'da Nwakaeme'nin pasında Djaniny, karşı karşıya yaptığı vuruşta Munir'i geçemedi. Pozisyonun sona ermesiyle birlikte Abdulkadir Bitigen, Nwakaeme'nin pozisyon başında faul yaptığına ilişkin düdüğünü çaldı.

20. dakikada Hatayspor'da Akintola'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla yaptığı vuruş, üstten dışarı gitti.

30. dakikada Ruben Ribeiro'dan topu kurtaran Nwakaeme, ceza sahası ön çizgisinde Billong'un müdahalesiyle yerde kaldı ve Trabzonspor, serbest vuruş kazandı.

31. dakikada serbest vuruşu kullanan Baker'ın vuruşu uzak kale direğinin üstünden dışarı gitti.

42. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Diouf'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşu Vitor Hugo, kayarak engelledi ve top, Uğurcan Çakır'da kaldı.

Bir kritik müdahale de Billong'dan!

45. dakikada bu kez Trabzonspor'da Djaniny, sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci Munir ile karşı karşıya kalırken vuruşunu, topun önüne son anda ayağını uzatan Billong engelledi.

Hatayspor - Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Hatayspor - Trabzonspor maçının ikinci yarısı başladı.

49. dakikada Rayane Aabid ayağının dışıyla çok şık bir vuruş yaparken Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

49. dakikada bu kez Hatayspor korneri sonrası ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Akintola'nın vuruşunu yine Uğurcan çıkardı.

Uğurcan'dan üst üste kurtarışlar!

50. dakikada sağ kanattan yapılan Hatayspor ortasında Uğurcan Çakır, topu elinden kaçırdı. Sonrasında Mame Diouf'un vuruşunda yine Uğurcan çok şık bir kurtarışa imza attı.

51. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan kullandığı kornerde Pablo'nun ön direkteki kafa vuruşu dışarı gitti.

54. dakikada Baker'ın hatası sonrası ceza sahası içi sağ kanattan Akintola'nın yaptığı ortada Edgar Ie, Diouf'un pozisyonunu bozarken top yine Uğurcan Çakır'da kaldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 61. dakikada Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak oyundan çıkarken Yusuf Sarı, oyuna dahil oldu.

SARI KART | 65. dakikada Hatayspor kalecisi Munir, sarı kart gördü.

GOL | 74. dakikada Trabzonspor'un Baker ile sol kanattan kullandığı kornerde Vitor Hugo, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 77. dakikada Hatayspor'da Akintola'nın yerine Selim Ilgaz oyuna girdi.

79. dakikada Trabzonspor'da soldan ceza sahası içine giren Djaniny'nin uzak kale direğine yaptığı vuruş yandan dışarı gitti.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 79. dakikada Trabzonspor'da Djaniny'nin yerine Afobe oyuna girdi.

82. dakikada sağ kanattan yapılan sert ortada Diouf'un bomboş pozisyondaki kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Trabzonspor, Hatayspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Olguncan, Mustafa Savranlar

Hatayspor: Munir Mohamedi, Alexandros Katranis, Pablo Santos, Jean Billong, Strahil Popov, Aabid Rayane, Ruben Riberio, Boupendza, Adama Traore (Mirkan Aydın dk 85.), David Akintole (Selim Ilgaz dk. 77), Mame Diouf

Yedekler: Akın Alkan, Yavuz Buğra Boyar, Burak Can, Soner Örnek, Isaac Sackey, Mesut Çaytemel, Helder Barbosa, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marlon, Edgar Ie, Vitor Hugo, Serkan Asan, Lewis Baker, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak (Yusuf Sarı dk. 60), Flavio, Caleb Ekuban (Kamil Çörekçi dk. 84), Jorge Djaniny (Afobe dk. 80)

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseını, Safa Kınalı, Gaston Matias, Ahmet Canbaz, Pereira, Faruk Can

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Vitor Hugo (dk. 74) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Munir Mohamedi (Hatayspor), Edgar le (Trabzonspor)