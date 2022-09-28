Art arda alınan kötü sonuçların ardından Serkan Özbalta ile yollarını ayıran Atakaş Hatayspor milli arada takımın başına Volkan Demirel'i getirmişti. Fatih Karagümrük'teki başarılı performansıyla dikkat çeken ve artık Bordo-Beyazlılar'ın başarısı için mücadele edecek olan genç hoca, yayıncı kuruluşa röportaj verdi.

'İlk 6 haftayı unutun'

Hatay camiasına mesaj gönderen Demirel, "Bir teknik adamı göreve getiriyorsanız 3-5 haftada göndermemelisiniz. Teknik adamların arkasında durulması lazım. Giresunspor örneği var geçen seneden. Sivas'tan sonra iç sahada oynadığımız ilk maçta Hatay'dan burada adeta bir şampiyonluk ortamı yaratmalarını istiyorum. Bize inansınlar ve ilk 6 haftayı unutsunlar" dedi.

'Jesus'ta hoşuma giden...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus için çok değerli bir hoca olduğunu söyleyen Volkan Demirel, "Hocaya sahygı gösterildiği için Fenerbahçe diğer sezonlardan daha iyi görünüyor. Hocanın rakibe göre sistemle çıkması çok hoşuma gidiyor. Hiçbir konuda ısrar etmiyor. Benim de futbol anlayışım bu şekilde. Yeri gelir üçlü oynarsın, yeri gelir dörtlü. Fenerbahçe şu anda taraftarlarını memnun ediyor. Rotasyon futbolda olması gereken bir şey. Ancak bir omurganız olmalı ve bu da 5 kişiden oluşur. Her değişen oyuncudan performans alamazsan sıkıntı başlar" ifadelerini kullandı.

'Arda Güler 90 dakika oynayacak durumda değil'

Fenerbahçe'li Arda Güler'i de değerlendiren başarılı çalıştırıcı, "Arda Güler'in gelişimi bence gayet iyi gidiyor şu an. Hocanın ne yapmak istediğini anlayabiliyorum. Evet top ayağına çok yakışıyor ancak bence Jorge Jesus zamanlamayı çok iyi ayarlıyor. 90 dakika oynayacak durumda değil ki hoca onu oynatmıyor" yorumunu yaptı.

'Fenerbahçeliler hala bana sarılıyorsa...'

Son olarak Fenerbahçe'yle jübile yapmaması hakkında sorulan soruya da, "Jübile yapamamış olmak benim için bir yara değil, olsa da olur olmasa da. Bu bana verilen değeri göstermez. Ben sokağa çıktığımda hala Fenerbahçeliler bana sarılıyorsa, o benim için bambaşka şeyler ifade ediyor. Tabii ki herkes bir organizasyon yapılmasını ister ancak büyük bir olay değil" açıklamasında bulundu.



