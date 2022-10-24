Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Kazanacağımızı biliyorduk

Süper Lig 'in 11. haftasında Hatayspor taraftarı önünde henüz 31. saniyede 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bildi. Volkan Demirel'le birlikte 4 maçta 3. galibiyetini alarak çıkışa geçen Bordo-Beyazlılar'da genç hoca galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

'En büyük kulüplerden biri'

Demirel, "İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Beşiktaş 'ın nasıl bir camia olduğunu biliyorduk. Bu ülkenin en büyük kulüplerinden biri, bunu kimse inkar edemez. Beşiktaş'ın 60. dakikadan sonra düştüğünü ve kazanacağımızı biliyorduk. İkinci yarıdaki gollerimizle maçı kazanmayı bildik. Şu an kafam bir dünya! Sevinçten başım şişti" dedi.

'Güven sorunu vardı'

Demirel öncesi ve sonrası takım farkının nasıl oluştuğunu anlatan başarılı çalıştırıcı, "Oyuncularda güven sorunu vardı. Önce bunu çözmemiz gerekiyordu. Herkesin içinde iki tane papağan vardır. Biri iyi konuşur, biri kötü. Oyuncularıma 'İyi konuşan papağını dinleyin, kazanmak için oynayın' diyorum" ifadelerini kullandı.

'Eğer teknik direktörse müdahale etmeliydi'

Karşılaşmanın son saniyelerinde Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'le yaşadığı gerginliğe de açıklık getiren Volkan Demirel, "Son anlarda rakibin tacı bize vermesi gerekiyordu. Orada teknik adam ben olsam topu rakibe vermelerini söylerdim. Eğer bu takımın teknik direktörü ise müdahale etmesi gerekirdi" diye konuştu.







