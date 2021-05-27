İngiltere Premier Ligi'nde Crystal Palace'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Christian Benteke ile Türkiye'den Beşiktaş'ın ilgilendiği öğrenilmişti. Hatta Benteke'ye, Süper Lig'den bir teknik direktörün sosyal medya üzerinden mesaj attığı konuşulmuştu. Sosyal medyada bu hocanın kim olduğu konusunda birçok yorum yapılmıştı.

İşte o teknik direktör!

Bu kişinin, Hatayspor'da çok başarılı bir sezon geçiren Ömer Erdoğan olduğu bilgisine ulaşıldı. Erdoğan'ın, sosyal medya hesabı Instagram'dan Belçikalı golcüye DM'den özel mesaj attığı bildirildi. Genç çalıştırıcının İngilizce olarak, "Merhaba Christian. Nasılsın? Ben Hatay'ın hocasıyım Türkiye'den" yazdığı ama yıldız golcünün ise tanımadığı Erdoğan'ın bu sözlerine yanıt vermeden sohbeti sonlandırdığı öğrenildi.

Ömer Erdoğan'ın Benteke'yi transfer etmek için mi böyle bir harekette bulunduğu henüz bilinmiyor.