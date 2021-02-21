Konuk ekip teknik direktörü Ömer Erdoğan, zor bir deplasmandan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki maçın ardından basın toplantısında konuşan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, “Zor bir deplasmandan 3 puan aldığımız için çok mutluyum. 6 haftadır Erzurumspor gerçekten Süper Lig’de çok dengeli savunma yapan, rakibe çok fazla boşluk bırakmayan, fazla pozisyon vermeyen ve az gol yiyen takımdı. Biz de bunu analiz ederken, sabırlı oynamayı tercih ettik. Önce rakibimizi üzerimize çekip orada kazandığımız toplarla savunma arkası, savunma arası pozisyon bulmaya çalıştık. İlk attığımız golün çalışmasını hafta içi çok yaptık. Bunun karşılığını bugün sahada görmek, yaşamak beni bir antrenör olarak çok mutlu etti. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Erzurumspor’a da bundan sonra ki maçlarında başarılar diliyorum” dedi.



