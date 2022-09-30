Hatayspor, taktik çalıştı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleşen ve 1 saat 20 dakika süren idmanda pas drili, taktik ve dar alan çalışması yaptı.

Bu akşam, saat 20.30’da özel uçakla Sivas'a hareket edecek olan takımda, Simon Falette’nin kırmızı kart cezası bulunuyor. (DHA)