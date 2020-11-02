Avrupa’da hüsran yaşayan, ligde de inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Sivasspor, kendisi gibi 7 puanı bulunan Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Akdeniz ekibinde, zorlu maç öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Yeniden bir çıkış yakalamak isteyen Rıza Çalımbay’ın ekibinde ise Aaron Appindangoye, Marcelo Goiano, Casimir Ninga ve Erdoğan Yeşilyurt, takımını sakatlığı sebebiyle yalnız bırakacak. Pandemi nedeniyle 15 gündür maç yapmayan Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor ise rakibi karşısında kazanarak sahalara iyi bir başlangıç yaparak dönmek istiyor.

Hatayspor - Sivasspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Antakya Atatürk Stadyumu'nda bu akşam saat 20.00'da oynanacak mücadele, beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Hatayspor - Sivasspor muhtemel 11'ler...

Hatayspor: Mohamedi, Popov, Yusuf, Santos, Mesut, Sackey, Traore, Gökhan, Barbosa, Selim, Diouf

Sivasspor: Samassa, Barış, Camara, Caner, Ziya, Hakan, Cofie, Fajr, Gradel, Yatabere, Kayode

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano'nun sakatlığı sürerken, Erdoğan Yeşilyurt ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.