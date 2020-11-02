Hatayspor - Sivasspor (CANLI)

Avrupa’da hüsran yaşayan, ligde de inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Sivasspor, kendisi gibi 7 puanı bulunan Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Akdeniz ekibinde, zorlu maç öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Yeniden bir çıkış yakalamak isteyen Rıza Çalımbay’ın ekibinde ise sakat Felix, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano yok. Pandemi nedeniyle yaklaşık 1 aydır maç yapmayan Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor ise rakibi karşısında kazanarak sahalara iyi bir başlangıç yaparak dönmek istiyor. Hatayspor en son 04.10.2020 tarihinde Alanyaspor deplasmanında maça çıkmıştı.

Hatayspor - Sivasspor ilk 11'ler belli oldu..

Hatayspor: Mohamedi, Billong, Santos, Popov, Mesut, Ribeiro, Selim, Babajide David, Gökhan, Aabid, Mame Diouf

Sivasspor: Samassa, Barış, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal Fajr, Yatabare, Max Gradel, Kayode





MAÇ BAŞLADI

2.dakikada sol kanattan Gradel geldi yerden ortası kalecide kaldı

GOL! 6.dakikada Sivasspor Max Gradel'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Uğur ortaladı uygun durumda kafayı vuran Max Gradel kafayla golü attı

GOL! 9.dakikada Hatayspor eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Selim getirdi yerden pasına Babajide David Akintola vurdu ve golü attı

15.dakikada savunmanın arkasına Diouf sarktı ama kaleci Samassa önce davranıp topu aldı

27.dakikada Sivasspor etkili geldi. Sağ çaprazdan Barış Yardımcı vurdu kaleci Mohamedi son anda çıkardı

SARI KART! 34.dakikada Yatabare yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü

37.dakikada Hatayspor, Ribeiro ile köşe vuruşunu kullandı. Ceza sahasına gelen topu savunma çıkardı

44.dakikada sol kanattan Fajr geldi yerden ortaladı kaleci Mohamedi topu çıkıp aldı

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi



