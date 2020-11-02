Hatayspor - Sivasspor (CANLI)
Süper Lig'in 7. hafta maçında Hatayspor sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Pozitif vakaları nedeniyle yaklaşık 1 aydır maç yapmayan Hatayspor dönüşü iyi yapmak istiyor. Avrupa Ligi'nde talihsiz maçlar oynayan Sivasspor ise deplasmanda galibiyet peşinde. Hatayspor - Sivasspor maçı skor takibi ve canlı anlatımı fanatik.com.tr'de...Goller erken geldi
Avrupa’da hüsran yaşayan, ligde de inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Sivasspor, kendisi gibi 7 puanı bulunan Hatayspor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Akdeniz ekibinde, zorlu maç öncesinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Yeniden bir çıkış yakalamak isteyen Rıza Çalımbay’ın ekibinde ise sakat Felix, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano yok. Pandemi nedeniyle yaklaşık 1 aydır maç yapmayan Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor ise rakibi karşısında kazanarak sahalara iyi bir başlangıç yaparak dönmek istiyor. Hatayspor en son 04.10.2020 tarihinde Alanyaspor deplasmanında maça çıkmıştı.
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Hatayspor - Sivasspor ilk 11'ler belli oldu..
Hatayspor: Mohamedi, Billong, Santos, Popov, Mesut, Ribeiro, Selim, Babajide David, Gökhan, Aabid, Mame Diouf
Sivasspor: Samassa, Barış, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Hakan, Fayçal Fajr, Yatabare, Max Gradel, Kayode
MAÇ BAŞLADI
2.dakikada sol kanattan Gradel geldi yerden ortası kalecide kaldı
GOL! 6.dakikada Sivasspor Max Gradel'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Uğur ortaladı uygun durumda kafayı vuran Max Gradel kafayla golü attı
GOL! 9.dakikada Hatayspor eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Selim getirdi yerden pasına Babajide David Akintola vurdu ve golü attı
15.dakikada savunmanın arkasına Diouf sarktı ama kaleci Samassa önce davranıp topu aldı
27.dakikada Sivasspor etkili geldi. Sağ çaprazdan Barış Yardımcı vurdu kaleci Mohamedi son anda çıkardı
SARI KART! 34.dakikada Yatabare yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
37.dakikada Hatayspor, Ribeiro ile köşe vuruşunu kullandı. Ceza sahasına gelen topu savunma çıkardı
44.dakikada sol kanattan Fajr geldi yerden ortaladı kaleci Mohamedi topu çıkıp aldı
İlk yarı 1-1 berabere sona erdi