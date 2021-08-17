Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, son olarak Hannover forması giyen tecrübeli stoper Simon Falette'i kadrosuna kattığını açıkladı. 29 yaşındaki tecrübeli savunmacı bir dönem Fenerbahçe 'de kiralık olarak forma giymişti.

Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Son olarak Hannover forması giyen tecrübeli stoper Simon Falette ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Yeni Hatay Stadyumu’nda gerçekleşen imza törenine Başkan Vekillerimiz Aydın Toksöz, Prof. Dr. Mustafa Özat ve yönetim Kurulu üyelerimiz katıldı. Evine hoş gelsin Simon Falette.