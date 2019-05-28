Hatayspor, play-off finali için yola çıktı

İlhan Palut, finalin oynanacağı İstanbul'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, Adana Demirspor maçlarında istek ve inançlarını gösterdiklerini, kendi futbol felsefelerini ortaya koyarak şehre şampiyonluk getirmek istediklerini ifade etti.

Normal sezonda da şampiyonluğu çok istediklerini ancak play-off finali ile Hatay’a şampiyonluk getireceklerini belirten Palut, "Artık bir sezon finali. Süper Lig’i çok istiyorduk normal sezonda. Adana Demirspor maçlarında da bu istek ve inancımızı gösterdik. Şehirdeki sinerjiyi, isteği, enerjiyi siz de görüyorsunuz zaten, yaşıyorsunuz. Biz de bunun karşılığını verebilme adına son finalde gücümüzü koyacağız, mücadelemizi vereceğiz kendi futbol felsefemizi ortaya koyup inşallah bu şehre şampiyonluğu getirmeye çalışacağız” dedi.

Palut, yarın İstanbul'da son antrenmanlarını yapacaklarını daha sonra da maç saatini bekleyeceklerini söyledi.

İlhan Palut, Adana Demirspor maçının ilk yarısında Murat Paluli’nin bir sakatlığı olduğunu, durumunun ise maç saati belli olacağını kaydetti.

Hatayspor, hava yolu ile İstanbul’a geçecek ve orada yarın yapacağı antrenman sonrasında kampa girecek.

Hatayspor - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması 30 Mayıs Perşembe günü 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda saat 21:45’te başlayacak.

İHA