Hatayspor - Osmanlıspor maç sonucu: 1 - 0

TFF 1.Lig 24.hafta maçında lider Hatayspor evinde düşmeme mücadelesi yapan Osmanlıspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Hatayspor'un galibiyet golünü Yusuf Abdioğlu atarken bu sonuçla 48 puana yükselen ev sahibi takım, maç fazlası ile en yakın takipçisi BB Erzurumspor'a 6 puan fark yapmış oldu.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Emre Malok, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik

Hatayspor: Akın Alkan, Popov, Yusuf, Sadi, Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Rayane Aabid, Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz (Alican Özfesli dk. 68), Selim Ilgaz (Helder Barbosa dk. 83 ?), Mirkan Aydın (Idır Quali dk. 72 )

Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Rahman Buğra Çağıran

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Osmanlıspor: Santiago, Ali Eren İyican, Erıc Ayk Mbu, Beykan Şimşek, Ognjen Todorovic (Oğuz Yıldırım dk. 63 ), Jovan Blagojevic, Halil İbrahim Esen , Mehmet Yiğit , Erdem Çetinkaya , Tamer Aşık (Yiğit Kotan dk. 84 ?), Barış Zeren (Okan Deniz dk. 17 )

Yedekler: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Doğukan Efe, Kasım Sun, İlhami Siraçhan Nas, Batuhan Yılmaz,

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Yusuf Abdioğlu (dk. 10) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Mesut Çaytemel, Kubilay Sönmez, Alican Özfesli, Rahman Buğra Çağıran, Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Halil İbrahim Esen, Ali Eren İyican (Osmanlıspor)