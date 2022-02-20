Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: Hedefimiz ilk 10

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 26'ncı haftasında deplasmanda Fenerbahçe 'ye 2-0 mağlup olan Atakaş Hatayspor'da onursal başkan Lütfü Savaş, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Her iki takımın da ilk yarı vasat oynadığını dile getiren Savaş, "İkinci yarı iki penaltı var. Biz bugüne kadar hakemlerle ilgili, TFF ile ilgili hiç konuşmadık. Bugün de konuşmayacağız. Hakem hocaları ilk penaltıyı değerlendireceklerdir. Ama ikinci penaltıda kalecimiz biraz hata yaptı ve ikinci golü yedik. Bizim de değerlendiremediğimiz fırsatlar vardı. Ama sonuç itibarıyla büyük bir camiaya karşı mağlup olduk. Atakaş Hatayspor iki yıldır Süper Lig'de. Bu lige tat getiren bir takım. Centilmenlik felsefesiyle oynayan bir takım. Yolumuza devam edeceğiz. İlk 10'da bitirmek istiyoruz ama Avrupa olursa da mutlu olacağız tabii ki. Biz takımımızdan memnunuz. Çok mütevazı bir kadroyuz ekonomik anlamda. Bu kadroyla buraya kadar gelmek bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki maçlardaki performansımız ligdeki yerimizi belirleyecek. Bizi küme düşme adayı olarak gösteriyorlardı. İki yıldır düşecek bir takım gibi oynamıyoruz. Takımımızı başarılı buluyoruz. Bugün her iki takım da biraz vasat futbol oynadı. Sonuç olarak Fenerbahçe galip geldi. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Savaş, ligin henüz bitmediğini kaydederek, "Geçen sene ilk 5'e girmek istiyorduk, giremedik ve 6'ncı olduk. Bu sene daha çok maç var. Tabii ki ilk hedefimiz ilk 10'da bitirmek. Ama dediğim gibi Avrupa kupalarına da katılırsak mutlu olacağız" diye konuştu.

DHA