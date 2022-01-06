8 Ocak Cumartesi günü 14.30’da Hatayspor’un onursal başkanı Lütfü Savaş, D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta yayınlanacak Futbol Smart programının canlı yayın konuğu olacak.

Son iki sezonda Süper Lig ’in en istikrarlı ve başarılı kulüplerinden olan Hatayspor, bugünlere nasıl geldi? Ömer Erdoğan’ın performansı hakkında neler düşünüyor? Hatayspor devre arası transfer yapacak mı? Hafta sonu Süper Lig ve Avrupa Liglerinin konuşulduğu Futbol Smart programında Ömer Saraç ve Koray Durkal soracak, Hatayspor onursal başkanı Lütfü Savaş yanıtlayacak. Siz de programda sayın başkana sorulmasını istediğiniz soruları @spor_smart twitter adresine gönderebilirsiniz.

Cumartesi 14.30’da D-Smart 77. Kanal Spor Smart’ta Futbol Smart programını kaçırmayın.