Topladığı 39 puanla 8. sırada yer alan Hatayspor, Süper Lig 'in 27. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Son 5 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen Akdeniz ekibi, evinde kazanıp Avrupa umutlarını korumak istiyor. 16 maçtır kazanamayan ve ligin dibine demir atan Malatya'nın ise zorlu deplasmanda 3 puandan başka çaresi yok. Ev sahibinde Fatih Kurucuk cezalı, Burak Çamoğlu sakat. Konuk takımda Sadık Çiftpınar cezalı, Kenan Özer, Mounir Chouiar, Stevie Mallan ve Benjamin Tetteh'in sakatlıkları sürüyor.

Hatayspor - ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak Hatayspor - ÖK Yeni Malatyaspor maçını Çağdaş Altay yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hatayspor - ÖK Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Adekugbe, Riberio, Onur, Louis, Saba, Benzia, El Kaabi

ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Awuku, Campi, Haddadi, Buğra, Donsah, Azubike, Mert, Mustafa, Dicko