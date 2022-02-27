Hatayspor - ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Hatayspor, Süper Lig'in 27. haftasında ÖK Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Akdeniz ekibi, evinde kazanıp Avrupa umutlarını korumak istiyor. 16 maçtır kazanamayan ve ligin dibine demir atan Malatya'nın ise zorlu deplasmanda 3 puandan başka çaresi yok. Hatayspor - ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, muhtemel 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Topladığı 39 puanla 8. sırada yer alan Hatayspor, Süper Lig 'in 27. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Son 5 maçtan 1 galibiyet çıkarabilen Akdeniz ekibi, evinde kazanıp Avrupa umutlarını korumak istiyor. 16 maçtır kazanamayan ve ligin dibine demir atan Malatya'nın ise zorlu deplasmanda 3 puandan başka çaresi yok. Ev sahibinde Fatih Kurucuk cezalı, Burak Çamoğlu sakat. Konuk takımda Sadık Çiftpınar cezalı, Kenan Özer, Mounir Chouiar, Stevie Mallan ve Benjamin Tetteh'in sakatlıkları sürüyor.
Hatayspor - ÖK Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak Hatayspor - ÖK Yeni Malatyaspor maçını Çağdaş Altay yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.
Hatayspor - ÖK Yeni Malatyaspor muhtemel 11'ler:
Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Adekugbe, Riberio, Onur, Louis, Saba, Benzia, El Kaabi
ÖK Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeffane, Awuku, Campi, Haddadi, Buğra, Donsah, Azubike, Mert, Mustafa, Dicko