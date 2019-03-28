Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, iç transferde Kaptan Mesut Çaytemel'le 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor, bek oyuncusu ve aynı zamanda takımın kaptanı olan Mesut Çaytemel'le 1 yıllık sözleşme yeniledi.

Anlaşmayı resmi hesabından duyuran Hatayspor Kulübü, "Kaptan bir sene daha bizimle. Takım kaptanımız Mesut Çaytemel sözleşmesini yenileyerek kendisini bir sene daha bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Tesislerimizde gerçekleştirilen törene, Kulüp Başkanımız Prof.Dr.Mehmet Maden, Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz, Yönetim Kurulu üyemiz Ender Yardımcı ile başarılı kaptanımızın eşi Nuran Çaytemel ve minik kızları Elif Çaytemel katıldı. Kaptanımıza ve tüm Hatayspor ailesine hayırlı olsun" açıklamalarına yer verdi.

Hatayspor önceki günlerde de Akın Alkan, Hamza Gür, Sadi Karaduman ve Yusuf Abdioğlu'yla 2 yıllık anlaşma sağlamıştı.

İHA