Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan yaşanıyor. Süper Lig'de bu sezon flaş sonuçları imza atan Hatayspor Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'la karşılaşacak. Hatayspor sahasında kazanarak bir üst tura çıkmak istiyor. Menemenspor ise deplasmanda karşılaşacağı maçta rakibini mağlup etme peşinde.

Hatayspor - Menemenspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Yeni Hatay Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadele ASPOR'dan canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Türkiye Kupası maç programı

28 Aralık Salı:

13.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Atakaş Hatayspor-Nasadoge Menemenspor (Yeni Hatay)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-GZT Giresunspor (Antalya)

18.30 Trabzonspor-Beypiliç Boluspor (Medical Park)

21.00 Galatasaray -Altaş Denizlispor (Nef)

29 Aralık Çarşamba:

13.00 Aytemiz Alanyaspor-Mardin 1969 (Bahçeşehir Okulları)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Bodrumspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Adana Demirspor-Ankaraspor (Mersin)

18.30 Göztepe-Yılport Samsunspor (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe -Afjet Afyonspor (Ülker)

30 Aralık Perşembe:

13.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Malatya)

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

15.00 Yukatel Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

18.30 Gaziantep FK-Bursaspor (Kalyon)

21.00 Beşiktaş -Altay (Vodafone Park)



