Hatayspor – Menemenspor maç sonucu: 2-0

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Lider Hatayspor, sezonun flaş takımlarından biri olan Menemenspor’u 2-0 mağlup etti.

Sahasında konuk ettiği rakibini Mesut ve Diop’un ayağından bulduğu gollerle kazanan Bordo- Beyazlılar, Süper Lig yürüyüşünü sürdürdü. Menemenspor 28 puanda kalarak Play-Off yarışında yara alırken 40 puana ulaşan Hatayspor ise zaferin sevincini doyasıya yaşadı.

Maçın önemli anları şöyleydi:

48. dakikada ceza alanı içerisinde Selim Ilgaz yerde kaldı, hakem beyaz noktayı gösterdi.

49’da topun başına geçen kaptan Mesut Çaytemel’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Diop’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Deprem felaketinin yaşandığı Elazığ’a bir destek de Hatayspor taraftarından geldi. Hataylı futbolseverler, Menemenspor karşılaşmasının sona ermesiyle birlikte atkılarını sahaya atarak, ‘Elazığ üşüme, Hatayspor seninle’ tezahüratları yaptı. Hataysporlu futbolseverler, 6.8 şiddetinde depremin meydana geldiği Elazığ’a maç boyunca destekte bulundu.