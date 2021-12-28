Hatayspor - Menemenspor maç sonucu: 1-0

22’nci dakikada Menemenspor’un atağında Sabbah, içeriye doğru kat ederek topu Enes Sağlık’ın koşu yoluna bıraktı. Son çizgide topla buluşan Enes’in yerden kale alanına gönderdiği top kaleci Abdullah Yiğiter’de kaldı.

31’inci atak geliştiren Menemenspor’da rakip yarı alanının ortalarında topla buluşan Emir Şenocak’ın ceza sahasına derinlemesine gönderdiği topa hareketlenen Cem Çelik, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

45+1’inci dakikada atak geliştiren Hatayspor’da topla buluşan Lobzhanidze’nin son çizgiye inerek yerden kale alanına çevirdiği topa Saint-Louis dokundu ancak top direğin dibinden auta gitti.

49’uncu dakikada atak geliştiren Hatayspor’da sol kanatta topla bulaşan Lobzhanidze’nin ceza sahasına girdikten sonra yerden kale alanına çevirdi. Arka direkte topla buluşan Saint-Louis, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0

59’uncu dakikada köşe vuruşu kullanan Menemenspor’da topun başına geçen Enes Sağlık’ın kale alanına çevirdiği topa Kerem Paykoç kafayı vurdu. Top, direğin dibinden auta gitti.

83’üncü dakika atak geliştiren Hatayspor’da Lobzhanidze sol kanattan topla birlikte ceza sahasına yöneldi ve topu yerden kale alanına çevirdi. O bölgeye koşu yapan Kamara’nın şutu üst direkten geri döndü.

85’inci dakika kontra atağa çıkan Menemenspor’da Emir Şenocak, ceza sahasına kadar topu taşıdıktan sonra yerden kale alanı içerisindeki Barwuah’ın önüne bıraktı. Barwuah’ın kontrol edip yaptığı şut kaleci Abdullah Yiğiter’den geri döndü.

Maçta başka gol olmadı ve Hatayspor, Menemenspor’u 1-0 mağlup etti.

İzzet NAZLI /HATAY, (DHA)