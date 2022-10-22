Beşiktaş 'a Hatayspor maçı öncesi müjdeli haber geldi. Siyah-Beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig ’de Atakaş Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon, koşu ve pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmayla sona erdi.









Siyah-beyazlılar, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıklarını, yarın (23 Ekim) saat 14.00'te basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak, ardından saat 17.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Hatay’a giderek kampa girecek.

WEGHORST SEVİNCİ

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan Weghorst, takımla çalışmalara başladı. Valerien Ismael'in şans vermesi halinde Hollandalı golcü Hatayspor maçında forma giyebilecek. 30 yaşındaki golcü 2-2 biten Trabzonspor maçında 90 dakika sahada kalmıştı.