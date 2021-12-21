Hatayspor ligin formda takımı Konyaspor ile karşılaşacak

Yarın Yeni Hatay Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak.

İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 1.5 gol atıldı. Maçlar yüzde 50 oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon Süper Lig performanslarına bakarsak Hatayspor evinde maç başına 2 puan alırken Konyaspor deplasmanda 1.5 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.

Hatayspor, son maçta Trabzonspor 'a 2-0 yenildi. Ömer Erdoğan'ın ekibi lig liderine karşı tanınmaz haldeydi. Traore, Erdoğan'ın planlarında o kadar kilit bir rol oynuyor ki, orta sahayı kontrol ediyor ve onun yokluğunda Hatayspor oldukça sıradan bir takıma dönüşüyor. Formda bir Konyaspor'a karşı umabilecekleri en iyi şey beraberlik.

Konyaspor, son maçında Antalyaspor'u 1-0 yenerek evinde bir galibiyet daha aldı. İlk düdükten son düdüğe kadar son ana kadar kontrollü ve baskındılar. Galibiyeti sonuna kadar hak ettiler. İlhan Palut'u sevindiren şey ise Konyaspor'un maçın büyük bölümünü rakip yarıda oynamasına rağmen Antalyaspor'a kontra atak fırsatı vermemesiydi.

Oran Analizi

Hatayspor için ilk yarı galibiyetine 2.7 oran verildiği toplam 4 maçta hiç ilk yarıyı kazanamadı.

Hatayspor için rakiplerine ikinci yarı 2.8 oran verildiği toplam 3 maçta hiç kaybetmedi.

Konyaspor için toplam gol 0-1 oranı 3.05 olduğunda toplam 5 maçın %80 kısmında 0-1 gol olmamıştır.