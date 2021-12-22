Hatayspor, Süper Lig 'in 18. haftasında Konyaspor 'u ağırlayacak. Ev sahibi Hatayspor, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Konuk takım Konyaspor ise 33 puanla 2. basamakta. Bordo Beyazlılar, evinde kazanıp yeniden zirve hattına tırmanmak ve rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirmek istiyor. Son maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Yeşil Beyazlılar ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor. Hatayspor’da Kamil Ahmet, Traore, Boudjema gibi önemli isimler sakat. Onur kart cezalısı. Konyaspor ise zorlu maça tam kadro olarak çıkacak.

Hatayspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanacak Hatayspor - Konyaspor maçını Halil Umut Meler yönetecek. Bugün saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Hatayspor - Konyaspor muhtemel 11'ler:

Hatayspor: Munir, Popov, Burak, Fatih, Adekugbe, Ribeiro, Sackey, Saba, Louis, Ayoub, Diouf

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Rahmanovic, Soner, Serdar, Bytyqi, Cikalleshi