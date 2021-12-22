Hatayspor - Konyaspor maçı (CANLI)

Hatayspor, Süper Lig 'in 18. haftasında Konyaspor 'u ağırlıyor. Ev sahibi Hatayspor, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Konuk takım Konyaspor ise 33 puanla 2. basamakta. Bordo Beyazlılar, evinde kazanıp yeniden zirve hattına tırmanmak ve rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirmek istiyor. Son maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Yeşil Beyazlılar ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor. Hatayspor’da Kamil Ahmet, Traore, Boudjema gibi önemli isimler sakat. Onur kart cezalısı. Konyaspor ise zorlu maça tam kadro olarak çıkıyor.

HATAYSPOR - KONYASPOR CANLI TAKİP

Maç başladı.

GOL | 3. dakikada Konyaspor'da Ahmet Çalık'ın kaleci Sehic'e atmak istediği pas çok kısa kaldı ve Ayoub El Kaabi, çok rahat pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşla takımı Hatayspor'u öne geçirdi: 1-0.

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Hatayspor - Konyaspor ilk 11'ler:

Hatayspor: Munir, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Muhammed Mert, Strahil Popov, Sam Adekugbe, Isaac Sackey, Ruben Ribeiro, Ayoub El Kaabi, Mame Biram Diouf

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Bülent Cevahir, Eren Fansa, Saba Lobhanidze, Osman Can Güleryüz, Mohammed Kamara, Dylan Saint-Louis, Bertuğ Özgür Yıldırım

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, M'Poku, Bytyqi, Rahmanovic, Serdar Gürler, Cikalleshi