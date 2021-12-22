Hatayspor - Konyaspor maçı (CANLI)
Süper Lig'in 18. haftasında zirve hattını yakından ilgilendiren bir maç oynanıyor. Sezonun iki flaş takımı Hatayspor ile Konyaspor 3 puan için kozlarını paylaşıyorlar. Hatay ekibi 29 puanla 5. sırada. Konya temsilcisi ise 33 puanla 2. basamakta. Ev sahibi kazanıp rakibiyle puan farkını 1'e indirmeyi, konuk takım ise 3 puanı kapıp arayı açmayı hedefliyor. Hatayspor - Konyaspor maçının detayları ve canlı skor takibi haberimizde. Hatayspor, 3. dakikada Ayoub El Kaabi'nin attığı golle Konyaspor karşısında 1-0 öne geçti. Hatayspor - Konyaspor maçında ilk yarı devam ediyor.
Hatayspor, Süper Lig 'in 18. haftasında Konyaspor 'u ağırlıyor. Ev sahibi Hatayspor, 29 puanla 5. sırada yer alıyor. Konuk takım Konyaspor ise 33 puanla 2. basamakta. Bordo Beyazlılar, evinde kazanıp yeniden zirve hattına tırmanmak ve rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirmek istiyor. Son maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Yeşil Beyazlılar ise zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp yoluna doludizgin devam etmeyi amaçlıyor. Hatayspor’da Kamil Ahmet, Traore, Boudjema gibi önemli isimler sakat. Onur kart cezalısı. Konyaspor ise zorlu maça tam kadro olarak çıkıyor.
HATAYSPOR - KONYASPOR CANLI TAKİP
Maç başladı.
GOL | 3. dakikada Konyaspor'da Ahmet Çalık'ın kaleci Sehic'e atmak istediği pas çok kısa kaldı ve Ayoub El Kaabi, çok rahat pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşla takımı Hatayspor'u öne geçirdi: 1-0.
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Hatayspor - Konyaspor ilk 11'ler:
Hatayspor: Munir, Fatih Kurucuk, Burak Öksüz, Muhammed Mert, Strahil Popov, Sam Adekugbe, Isaac Sackey, Ruben Ribeiro, Ayoub El Kaabi, Mame Biram Diouf
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Kamil Ahmet Çörekçi, Bülent Cevahir, Eren Fansa, Saba Lobhanidze, Osman Can Güleryüz, Mohammed Kamara, Dylan Saint-Louis, Bertuğ Özgür Yıldırım
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, M'Poku, Bytyqi, Rahmanovic, Serdar Gürler, Cikalleshi